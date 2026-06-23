熱海のスイーツ人気を牽引する｢熱海プリン｣。先日紹介した熱海プリンカフェ2ndのチョコミントフェアで、以前の記事に｢食堂にも行ってきます!｣と予告していたのを覚えていますか? ということでフェア初日にドライブイン熱海プリン食堂へ潜入! 今回は筆者のりぴよが実際に味わった、食堂限定のスースーチョコミントメニューを紹介します♡ 前回紹介したチョコミントフェアのおさらい 先日紹介し