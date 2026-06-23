◇ア・リーグタイガース5−3ヤンキース（2026年6月22日デトロイト）デトロイト・タイガースの本拠コメリカ・パークで22日（日本時間23日）、ヤンキース戦が行われ、4回に“珍客”が出現した。タイガースの攻撃が行われている4回裏、リー・ハオユーが右前打を放った直後だった。ヤンキースの二塁手・チザムが守備位置付近に視線を落とし、地面を蹴り始めた。チザムのイタズラかと思いきや、土と芝生の境目付近に埋め込