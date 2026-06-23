2022年、2023年の野菜ソムリエトマト選手権で2年連続日本一に輝いた新潟県のトマト農家「曽我農園」が、公式X（@pasmal0220）で発信する“規格外トマト”が話題です。同アカウントでは“規格外トマトの世界”と題して、ユニークな形や重さのトマトを日々発信中。市場には出回らない、個性的で愛らしい姿が反響を呼び、多くの人を笑顔にしています。今回は9.3万いいねを集めたバズ投稿を中心に、個性豊かなトマトたちを紹介。さらに