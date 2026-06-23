たった96万円で買える新型「7人乗りSUV」2026年6月17日、日産がコンパクトクロスオーバーSUVの新型「キックス」を発表して話題を集めましたが、日本国外にはキックスよりも安価でよりコンパクトかつ、多人数乗車が可能なクロスオーバーSUVスタイルのマルチパーパスビークル（MPV）が存在しています。それが「グラバイト」です。一体どのようなクルマなのでしょうか。グラバイトは、日産の子会社であるインド日産自動車が20