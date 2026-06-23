トヨタ初！ 前2輪の特定小型原付登場！ 特定小型原付を不安視するユーザーも多数？トヨタは、2026年5月14日に電動パーソナルモビリティ「ランドホッパー」を発表しました。ランドホッパーは、前輪2輪構造の3輪のモビリティです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ランドホッパー」の姿です！ 画像を見る！（25枚）同モデルは、シェアリングサービス「LUUP」が展開する電動キックボードと同様、特定小型原動機付自転