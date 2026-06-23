■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月23日12時45分発表気象庁 23日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯19度05分 (19.1度)東経124度55分 (124.9度)進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)中心気圧    925