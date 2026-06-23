きのう夕方、寒河江市のスーパーで酒を盗んだとして、60歳の男が現行犯逮捕されました。 警察の調べに対し、男は「お金を払うのがもったいない」という趣旨の供述をしていたということです。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、宮城県仙台市に住む、自称アルバイト従業員の男（60）です。 警察によりますと、男はきのう午後5時10分ごろ、寒河江市寒河江にあるスーパーマーケットで、缶チュ}