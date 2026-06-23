フワッとしたアプローチを打つ58度や60度のウェッジ。女子プロたちのウェッジのソールを見ると、大きく2つのタイプがいることが分かった。クラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【写真】今季初Vの山下美夢有&好調の政田夢乃は“真っすぐ”派？ “丸”派？◇◇◇ウェッジはソールが接地してからインパクトを迎えるクラブです。それだけにソール形状がとても重要。女子プロたちのウェッジを見ると、大きく2つのタ