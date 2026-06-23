DPワールド（欧州）ツアーが公式インスタグラムを更新。2017年には欧州ツアーで、昨年は米国ツアーで年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）のウェアに注目した写真を投稿した。【写真】胸のロゴに注目！ T・フリートウッドの超レア写真「トミーがメジャーグッズコレクションに新たなアイテムを追加」と記された投稿。1枚目と2枚目のポロシャツの胸には「全米オープン」が開催された名門シネコック・ヒルズGCのロ