歌手の千昌夫（79）が22日、自身のインスタグラムを更新。長女＆義息子と観光を楽しむ様子をとらえた“顔出し”3ショットを公開した。【写真】「とっても素敵」「幸せそうなお姿」長女＆義息子と観光を楽しむ千昌夫千は「長女ナターシャ夫婦 娘婿マッド」と紹介し、3人で仲良く肩を組んだ笑顔のオフショットを投稿。久しぶりの再会と日本での時間を心から満喫した様子で、「浅草寺お参り。又日本来てね」と、愛する娘夫婦へ向