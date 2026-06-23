エヌビディア［NVDA］CEOのお墨付き、次の1兆ドル企業と言われる理由 2026年6月、台北で開催された「Computex 2026」のステージ上で、エヌビディア［NVDA］のCEOジェンスン・フアン氏がマーベル・テクノロジー［MRVL］のCEOマット・マーフィー氏に対し、「次の1兆ドル企業になる運命にある」と言及しました。この強力なお墨付きにより、マーベルの株価は1日で30%以上も急騰しました。 現在