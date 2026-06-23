フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２０日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日のゲストは、先週に引き続いて、ななまがり・初瀬悠太、森下直人。独特のネタで人気だが、メジャーな賞レースでは無冠の２人の向上を試みた。初瀬は、仰天の入浴習慣で病気になった経験を告白。風呂のお湯を変えずに追い焚きしながら、ずっと使っていたことを明かし「追い焚きしたら、毎回キレイになってると思い込んでた