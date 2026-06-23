沖縄は２３日、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者を悼む「慰霊の日」を迎えた。住民を含め２０万人以上が命を落とした地上戦から８１年。最後の激戦地となった沖縄県糸満市摩文仁（まぶに）の平和祈念公園では、県など主催の「沖縄全戦没者追悼式」が営まれた。参列者らは平和への祈りをささげ、高市首相と玉城デニー知事は哀悼の意を表明した。玉城氏は「平和宣言」で、日米両政府の合意から３０年たっても返還されない米軍普天