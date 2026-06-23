女子ゴルフの金田久美子が２２日に自身のインスタグラムを更新。「昨日は父の日、今日はお誕生日。パパ、お誕生日おめでとう。８３歳！」などと記し、昨年１０月に亡くなった父・弘吉さんへの想いをつづった。「毎年この日はパパが歳取るのが嫌で憂鬱な気持ちになってたなぁと。だけと今はとっても大切な日です。ありがとうの毎日で頑張れてるよ。夢で会えてるけどやっぱり寂しいね」と続け「おめでとうありがとう♡だ