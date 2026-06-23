滝沢秀明社長（44）率いるTO BE所属のアイドルグループ「CLASS SEVEN」の大東立樹（21）が23日、都内で主演するCanvaオリジナルドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」（24日配信開始、全6話）の制作発表会に登壇した。誰でも簡単に使えるデザインツールを提供する「Canva」のチュートリアルドラマ。高3の教室を舞台にオタク男子、元アイドル研究生女子、バンドに情熱を注ぐメンバーたちが、同じ目標に向かっていく青