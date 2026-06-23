【モデルプレス＝2026/06/23】タレントのJOYが6月23日、自身のInstagramを更新。家族からの父の日のプレゼントを公開した。【写真】41歳イケメンタレント「愛が詰まってる」娘の足跡＆手形使った父の日プレゼント◆JOY、家族からの父の日プレゼント公開JOYは「麻衣ちゃん＆娘から父の日のプレゼントをもらったよ！」とコメントし、モデルのmai（わたなべ麻衣）と娘からのプレゼントを公開。「はーちゃんの足跡と手形でスーパーマン