【モデルプレス＝2026/06/23】元放送作家の鈴木おさむ氏が6月23日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。【写真】妻は芸人の元放送作家「成長ぶりにびっくり」息子との2ショット公開◆鈴木おさむ氏、息子との2ショット披露鈴木氏は「小脇美里ちゃんにいただいた、バック・トゥ・ザ・フューチャーTシャツを着て！」と記し、息子との写真を投稿。人気映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」をモチーフにしたお揃い