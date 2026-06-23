「選挙は公正であるべきだと思っていて、それがねじ曲げられることはあってはならない」【もっと読む】注目の集中審議で高市首相が“錯乱答弁”連発…「中傷動画」「サナエトークン」野党質問を圧殺し被害者ヅラ日本維新の会の吉村洋文代表は、ぼくの目をまっすぐ見ながらそう答えた。これは、今月15日、日本維新の会の党本部で吉村代表に取材した際に、高市早苗首相の陣営が先の自民党総裁選や衆議院選挙で、他候補を中傷する