21日投開票の東京都・立川市議選（定数28）が、にわかに話題となっている。立川市は人口約18万人を誇る多摩地域の中核都市。同時期に大きな選挙もないため、この選挙に各党の情勢が表れるとして永田町でも注目されていたが、既存政党で明暗が分かれた。【もっと読む】中道の聞くも哀れな金欠物語…藁をもつかむ「1億円クラファン」、本部は間借りで職員も雇えず苦杯をなめたのが、自民党だ。今回、現有議席数と同じ6人を擁立し