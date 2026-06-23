「裁判官、裁判員の皆さま、どうか、どうか、あいつを、私の娘の望む判決にしてください。お願いします」旭川女子高生殺害事件 内田梨瑚被告への求刑「懲役27年」はどうやって決まったのか？今月8日、法廷で内田梨瑚被告（23）を指さし、声を震わせ、涙ながらに訴えた父親の思いは通じなかった。北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高生を「神居大橋」から約10メートル下の石狩川に落とし、殺害したとして殺人、監禁、不同意