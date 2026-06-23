笑いトリオ・ネプチューンの原田泰造（56）が18日、都内で行われた「クラシアン新CM発表会」に元ロス五輪男子鉄棒金メダリストの森末慎二（68）と共に登壇した。【もっと読む】NHK大河ドラマ「べらぼう」に芸人がこぞって出演するワケ 有吉弘行、鉄拳に続き野性爆弾くっきー！、ひょうろくもCM撮影について「できれば間に“は〜ら〜だ、たいぞうです”を入れたかった」とコメント。「水のトラブル〜♬」のCMにちなみ、ト