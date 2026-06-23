6月24日から上演される舞台「死が二人をわかつまで」に出演するいしだ壱成（51）。一時、芸能活動をセーブしていたが2024年に個人事務所を設立、映像や舞台で精力的に活動。最近は若手俳優の人材育成にも力を入れている。いしだ壱成が芸能界入りした谷原章介長男にラブコール 石田純一や東尾理子、すみれらと交流の可能性も◇◇◇──今回の舞台は「うちの子にかぎって…」や「パパはニュースキャスター」などのヒ