SNSでバズってるレシピ、作ってみた 豚肉、アボカド、かいわれ大根の3つの材料で作る豚しゃぶがSNSで話題になっています。茹でた豚肉とカットした野菜を調味料で混ぜ合わせるだけで完成するというもの。気になったので、クックパッドに投稿されたアボカド豚しゃぶレシピをクックパッドニューススタッフが実際に試してみました。 材料3つで簡単！アボカド豚しゃぶ 1. アボカドは皮をむいて種を取ったら、食べやすい大きさに切り