■これまでのあらすじ娘の希望で亡き母が借りていた農園を引き継いだ妻だったが、隣の区画の主婦が非常識な人だった。妻の畑を平気で横切り、支柱に荷物をぶつけ、それでいて謝らない。妻がうちの区画に入らないでほしいと注意すると「貸し農園は助け合いが大事」と逆ギレして…!?何度言ってもうちの畑を通り道にする三條さん…。こんなことで目くじら立てる私がおかしいんでしょうか？夫からは大げさだと笑われ、管理人さんからも