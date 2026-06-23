北上中の非常に強い台風7号に加えて、きょう午前9時に新たに台風8号が発生しました。【映像】今年の台風発生数 平年の倍ペース今年は、毎月1個以上の台風が発生していて、毎月台風が発生するのは2015年以来11年ぶりです。また、6月時点で8個の発生数は平年のおよそ2倍となっています。週末にかけてダブル台風の北上に警戒してください。特に、台風7号は先日の6号と似たコースが予想されています。現在、台風7号は、非常に強