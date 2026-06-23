俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演、仲野太賀（33）からの感謝のドライブ旅を明かす場面があった。菅田は2017年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。菅田は仲野主演の「豊臣兄弟！」で竹中半兵衛を熱演。14日放送の第23回でそ