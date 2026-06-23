国会では、裏金事件をきっかけに議論が続く企業・団体献金を見直す法案について審議が行われました。【映像】献金見直し巡り与野党が応酬 法案審議で論戦中道改革連合・中野洋昌衆院議員「これ以上の先送りは断じて許されない。企業・団体献金は『全面禁止』を掲げる主張と、『禁止より公開』であるという主張と平行線をたどっております。協議の場をしっかり行うべきである」自民党・長谷川淳二衆院議員「『全面禁止』について