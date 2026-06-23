昨年11月のG1「第67回競輪祭」（小倉）を制した阿部拓真（35＝宮城・107期）の優勝祝賀会が23日、宮城・仙台市内のホテルで行われた。G1初決勝で初優勝。暮れのKEIRINグランプリ2025（平塚）にも初出場を果たし、2着に入る健闘を見せた。宮城支部では83年の菅田順和以来42年ぶりのG1制覇。関係者、選手ら約180人が出席して祝福した。阿部は「こんなに多くの人たちに祝福されて涙が出そうでした。今年はいわき平（12月30日