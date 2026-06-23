外国為替市場で39年ぶりの円安水準が迫るなか、片山財務大臣は昨夜、アメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談したと明らかにしました。【映像】39年ぶり円安で「断固たる措置」 日米財務相が会談1時間弱の会談では、金融市場の動向や中東情勢のほか、先端AI「ミュトス」などについて話し合ったということです。円相場はアメリカの利上げ観測の高まりをうけて、きのう夜に1ドル＝161円90銭台まで下落し、1986年12月以