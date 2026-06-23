ヨルダン―アルジェリア後半、ヘディングでゴールを決めるアルジェリアのベンブアリ（左端）＝サンフランシスコ（ロイター＝共同）アルジェリアが後半に2得点して逆転勝ちした。ボール保持率で上回りながらもなかなかゴールを奪えなかったが、24分に右CKにベンブアリが頭で合わせて追い付き、37分には再び右CKからグイリが押し込んで勝ち越した。ヨルダンは前半36分にラシュダンが右足で流し込んで先制したが、猛攻に耐え切れ