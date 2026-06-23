松田治広さん「体操ニッポン」の黄金時代を支えた跳馬のスペシャリストで「ヤマシタ跳び」を考案した1964年東京五輪金メダリストの松田治広（まつだ・はるひろ、旧姓山下＝やました）さんが19日、死去した。87歳。愛媛県出身。葬儀・告別式は故人と遺族の意向により近親者のみで執り行う。愛媛・宇和島東高から日本体育大（日体大）へ。日体大助手時代の62年世界選手権で屈身前転跳びのヤマシタ跳びを発表して世界に衝撃を与え