俳優の勝村政信（62）が23日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。サッカーについて語った。サッカー好きとしても知られる勝村は「自分のチームもあるし、仲間がクラブチームとかやっていてジュニアユースとかユースと一緒に(練習を)やっています。結構キツくなってきた、今みんな上手いですよ」と話した。同番組の放送日はサッカー・FIFAワールドカップ（W