イランとの協議を終えたアメリカのバンス副大統領は、イランが核施設の査察に同意したと、主張しましたが、イランメディアは「虚偽だ」と否定しています。【映像】イラン査察巡り双方の主張対立バンス副大統領「大きな進展はありましたが、まだやるべきことは残っています。そして、私たちはそのために全力で取り組む決意です」バンス副大統領は22日、スイスでのイランとの協議でイランがIAEA＝国際原子力機関の査察官の再入国