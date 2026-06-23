タレントのマツコ・デラックスが、22日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。推しのサッカー日本代表を明かした。オープニングで現在開催中のサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会についてトーク。マツコは「ワールドカップしか興味ないの、今」とW杯への情熱が高まっていると語ると、「っていうか私、今回行こうと思ってたの。マジで」と現地観戦を計画していたと告白。しかし今年2月、首