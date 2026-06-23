ミネソタ・ティンバーウルブズが、今オフの最優先事項としていた主力ガードの引き留めを実現した。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者によると、アヨ・ドスンムがウルブズと5年総額1億1200万ドル（1ドル＝161円換算で約181億円、為替換算は以下同）の契約に合意した。契約最終年となる2031-32シーズンはプレーヤーオプションになると報じられている。 ウルブズは同日、ジュリ