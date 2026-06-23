マーベラスは一時６．９％安の４０７円まで下落。年初来安値を更新した。中国のテンセント・ホールディングスがマーベラスなど日本の複数ゲーム会社への投資からの撤退を協議していると、米ブルームバーグ通信が日本時間この日午後に伝えた。これを受けて売りが出たようだ。 マーベラスは２０２０年５月にテンセント傘下の投資持ち株会社イメージ・フレイム・インベストメ