午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４７４、値下がり銘柄数は１０５３、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、陸運、海運、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS