スマートデバイスアクセサリーブランドのESRから、AirPods Pro 3専用ケース「ESR Pulse Lite マグネットケース」が発売となった。ファッションアイテムとして持ち歩けるデザイン性と、日常使いに安心な機能性を両立した点が特徴だ。●最大900gのマグネットロック搭載で開かない安心設計ESR Pulse Lite マグネットケースは、最大900gのマグネットロック蓋を採用。バッグの中で蓋が開いてAirPodsが飛び散るといったトラブルを防