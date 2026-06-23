【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也が、7月5日放送のNHK『The Covers』に登場。今回が3年ぶり・3回目の出演となり、独立後、初登場となる。 ■亀梨和也がマイラバ「Hello, Again ～昔からある場所～」、UAの「情熱」をカバー 本番組出演のたびに大きな反響を呼んできた亀梨が、7月にファーストソロアルバムを発表。今回は、そんな彼を迎えて“時代に刻まれるファーストアルバム