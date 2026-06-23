23日15時現在の日経平均株価は前日比2155.24円（-2.98％）安の7万198.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は474、値下がりは1053、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は571.22円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が383.16円、キオクシア が353.86円、アドテスト が137.57円、イビデン が121.01円と続いている。 プラス寄与度トップはフ