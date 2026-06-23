2026年6月23日、韓国メディア・ソウル経済は、韓国の対日旅行収支赤字が過去最大を更新したと報じた。記事によると、韓国銀行の経済統計システム集計で、昨年の対日旅行収支赤字は約57億ドル（約9200億円規模）となり、統計開始以来で最大を記録した。旅行収支とは、国際収支におけるサービス収支の一部で、外国人が国内で使ったお金（収入）から、海外への旅行者が現地で使ったお金（支出）を差し引いたものを指す。韓国人による