第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（CISCE）が6月22日に開幕しました。今回の主賓省は安徽省、主賓国はオーストラリアとなっています。オーストラリアは初の主賓国として登場し、新エネルギー業界の代表団が出展しました。開幕初日に開催された「中豪再生可能エネルギー産業協力マッチング会」では、両国企業のために効率的で実務的な協力基盤を構築しました。オーストラリアの代表団には、太陽光発電、エネルギー貯蔵、電