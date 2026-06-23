お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が22日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（後11・59）に出演。人気芸人のメガネ姿について語った。今回は「芸人にカッコよさは必要かSP」と題して放送され、お笑いコンビ「さや香」の新山らがゲストで出演。MCの「千鳥」大悟と“イケメンと面白いは両立する”かについて議論した。この日、メガネをかけて登場した新山を見て荒川は「このメガネの姿、1回褒めたことある。“凄