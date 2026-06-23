抽選でグッズが当たるリポストキャンペーンも実施『世界名作劇場シリーズ』の人気アニメ『ロミオの青い空』のオンラインくじが、30日正午よりKADOKAWAのオンラインくじサービス「くじ引き堂」にて販売される、【画像】まさかの新規描き下ろし！『ロミオの青い空』オンラインくじの賞ラインナップには、新規描き下ろしイラストなどを含む賞品がずらり。透明感のある繊細な金属の切り絵「ヒカリキリエミラー」や美麗イラストのア