福島市で、山の斜面に設置された太陽光パネルの反射光をめぐり、市が実態調査を行った。事業者の事前シミュレーションでは反射は1日最大5分程度とされていたが、市の現地調査では最大53分に及ぶ地点が確認された。直視できぬ「太陽光パネル」反射光の実態福島市にある先達山太陽光発電所で17日に撮影されたのは、山の斜面で強烈な光を放つ「太陽光パネル」だ。光の反射、光害をめぐって、福島市の職員が実態調査を行った。福島市環