広島は２３日、辰見鴻之介内野手（２５）が２２日に広島市内の病院で検査を受け、「左膝内側側副靱帯（じんたい）損傷」と診断されたと発表した。辰見は、２０日・ヤクルト戦の七回無死一塁から代走出場。石原の打席に二盗を試み、頭から滑り込んだとき左ひざを強打した。直後、ベンチに退き、そのまま途中交代となっていた。試合後、辰見は「ちょっと、いつもと違う感じになってしまった。大丈夫です」と話していた。