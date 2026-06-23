男性7人組「CLASSSEVEN」が23日、都内でメンバー全員が出演するCanvaオリジナルドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」の制作発表会見に出席した。撮影中に大東立樹（21）、郄野秀侑（17）、高田憐（17）が心だけじゃなく、ある意志が一致する場面があった。同ドラマはデザインツール「Canva」が手がける、ドラマを通じてデザインを学ぶチュートリアルドラマの第2弾。高校を舞台にクラスが一致団結して目