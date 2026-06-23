タレントJOY（41）が23日、Xを更新。二宮和也の朝ポストとの“盛り上がりの差”を指摘され、その理由を自ら「2文字」で即答した。JOYは自身のXで朝「モーニンモーニン」などと投稿するのが通例となっている。一方、二宮も「皆−おはよー」などと連日朝にポストしている。こうした状況をうけ、一部ユーザーが23日、2人のこれらのポスト画像を並べ「どちらも男前なのにこの盛り上がりの差は何なのか...たぶん、顔面じゃない。特殊