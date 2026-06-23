敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に2-1で勝利し、メジャー全30球団最速となる今季50勝（29敗）に到達した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、初回に17号先頭打者本塁打を放つなど勝利に貢献。今季6本目となる先頭打者アーチは、メジャー通算30本目となった。試合後、MLB公式インスタグラムは大谷の節目を巨大な文字を添えた1枚とともに祝福した。積み重ねた記録に、MLBも