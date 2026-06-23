東亜道路工業（1882、東証プライム市場）。独立系道路舗装大手。アスファルト乳剤で最大手。【こちらも】中国塗料、強気中計は現実的か造船・原材料リスクと成長戦略2019年の国立競技場の開設に際し、存在感を示した。陸上トラック工事でフィールド面を支える基盤（砕石路盤、開粒度アスファルト舗装）工事を担った。2022年3月期は「0.3％増収、23.0％営業減益、20円増配」で着地した。当該期について東亜道路では「政府建